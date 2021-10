Traumhochzeit um 2 Millionen Dollar für Bill Gates Tochter

Ein pompöses Fest mit edlen Kleidern und Konzerten.

Gleich zwei Hochzeitsfeiern, 300 Gäste, neun Brautjungfern, eine edle Vera Wang Robe, drei Fotografen und ein eigenes Filmteam. Dazu Coldplay als Hochzeitsband. Alles möglich wenn Geld keine Rolle speilt. So wie bei Jennifer Gates (25), der Tochter des 132 Milliarden Dollar schweren Microsoft-Gründers Bill Gates (65).



Wiedersehen. Am Freitag (geheime muslimische Zeremonie) und Samstag (Standesamt) gab sie am 57 Hektar großen Familien-Anwesen in North Salem, New York Springreiter Nayel Nassar (30) das Ja-Wort. Papa Bill und Mama Melinda (57) führten sie gemeinsam zur Trauung. Das erste Wiedersehen nach monatelangem Rosenkrieg.



Regen. Dazu wurde teurer Champagner und edle Canapes serviert. Dann ging’s an die Hochzeits-Foto. Zur Freude Dutzender Paparazzi im Park und nicht in der Kirche. Zumindest bis der Regen kam und die Hochzeits-Gesellschaft in ein Glashaus flüchtete.



Konzert. Jessicas erster Tanz gehörte dem Bräutigam. Der zweite, zum Elton John Hit Can You Feel The Love Tonight, dem Papa. Als Zugabe gab‘s ein Privat-Konzert von Coldplay. Alles im Gesamt-Preis von 2 Millionen Dollar inkludiert.