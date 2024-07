Ungewohnt natürlich: Kim Kardashian zeigt sich bei Luxushochzeit Filterlos

Kim Kardashian (43) präsentierte sich auf der Hochzeit von Anant Ambani und Radhika Merchant in Indien ungewohnt ungefiltert, was im Internet schnell Aufmerksamkeit erregte.

Kim Kardashian (43) präsentiert sich normalerweise makellos auf Social Media, stets perfekt dank Bildbearbeitung und Filtern. Doch bei der prunkvollen Hochzeit von Anant Ambani (29) und Radhika Merchant (29) in Indien geschah ein kleines Missgeschick: Ein ungefilterter Schnappschuss von Kim und ihrer Schwester Khloé (40) ging online und erregte schnell Aufmerksamkeit. Ein User kommentierte: „Sieh dir Kim und Khloé ohne all die Filter an“, und ein anderer schrieb: „Ich hab die zwei erst gar nicht erkannt.“ Selbst Superstars wirken wie normale Menschen, wenn die Filter wegfallen!

Carrie Symonds (36), die Frau des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson (60), postete diesen intimen Moment auf ihrem Instagram-Profil. Das Bild zeigt Kim Kardashian und Khloé in einer ungewohnt natürlichen Pose. Kim sitzt entspannt in einem roten Sari, der Kopfschmuck leicht verrutscht und ihr Handy auf dem Schoß, während kleine Fältchen in ihrem Gesicht sichtbar sind. Auch Khloé sieht anders aus als gewohnt, erwischt in einem unvorteilhaften Moment mit geschlossenen Augen und verzerrtem Gesichtsausdruck.

Glatte, makellose Haut dank digitale Filter: So kennt man Kim und Khloé Kardashian. © Screenshot Instagram/Kim Kardashian ×

Kritik an Kims Outfit

Doch bei all der Natürlichkeit musste Kim für ihren Auftritt in Indien auch Kritik einstecken: Sie hatte sich offenbar nicht mit den indischen Traditionen vertraut gemacht und einen roten Sari getragen. Rot gilt in Indien jedoch als Glücksfarbe und ist der Braut vorbehalten. Ihr freizügiges Outfit und das knappe Oberteil sorgten ebenfalls für Aufsehen, da sie angeblich zu viel Haut zeigte und damit der Braut die Show stahl.