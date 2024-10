Veronica Ferres schwärmt von Ex-James-Bond Pierce Brosnan

"The Unholy Trinity" feiert beim Film Festival in Zürich Premiere und die deutsche Schauspielerin streut ihrem Film-Ehemann Rosen

Schauspielerin Veronica Ferres (59) schwärmt vom Filmen mit Pierce Brosnan (71), dem ehemaligen James Bond-Darsteller. Die beiden haben zusammen einen amerikanischen Western gedreht, in dem Brosnan einen Sheriff und Ferres dessen Ehefrau spielt. "The Unholy Trinity" feiert gerade beim Film Festival in Zürich Premiere.

Ist Brosnan mit heute 71 nicht zu alt als Westernheld in einem Streifen, in dem viel geschossen und ordentlich zugeschlagen wird? "Absolut nein", sagt Ferres der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man sieht, wie Pierce Brosnan seine Stunt-Szenen selber macht, kann man nur sagen: Da kann mancher 20-Jähriger nicht mithalten." Er drehe solche Szenen, ohne zu proben. "Er hat so viel Erfahrung, er schüttelt das aus dem Handgelenk."

Ihr sei das Image von James Bond beim Drehen nicht in die Quere gekommen. "Wenn man dreht, ist man wie in einem Tunnel, in der Geschichte, der Figur. Da sieht man in einem Western sicher nicht James Bond", sagte sie.

Ferres spielt eine starke Frau. "Es ist eine moderne Frauenfigur, die die Hosen anhat", sagte sie. "Eine Frau, die sich nicht scheut, in der Nacht aufs Pferd zu steigen und im Galopp zu einem Notfall in der Stadt zu reiten." Beim Filmen im US-Bundesstaat Montana habe für den Fall der Fälle ein Double für die Reit- und Stunt-Szenen bereitgestanden, in denen es teils ordentlich zur Sache geht. "Aber sie kam nicht ein einziges Mal zum Einsatz", sagt Ferres, selbst passionierte Reiterin.