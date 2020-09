Reality-Sternchen Kim Kardashian hat ein altes Bild ihrer Schwestern geteilt.

Vor einigen Jahren und wohl vor vielen kosmetischen Eingriffen, da sahen die Kardashian-Geschwister noch ganz anders auch als heute. Kim steht zu den Veränderungen und hat nun ein Bild von sich, Khloe, Kourtney und Kendall aus dem Jahr 2009 gepostet.

Familie wuchs seit Aufnahme

Sie versieht den Schnappschuss mit dem Hinweis: "Babys im Benihana". Das Bild entstand beim Essen in einem Sushi-Lokal. In den elf Jahren seitdem ist viel passiert. So hat Kim mittlerweile drei Kinder, Khloe und Kourtney jeweils eine Tochter. Erst kürzlich wurde offiziell, dass die Reatality-Show "Keeping Up With The Kardashians" eingestampft wird.