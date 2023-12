Die Talk-Ikone scheint rückwärts zu altern!

Was für ein Anblick! Kult-Talkerin Oprah Winfrey (69) kam zur Premiere der Neuverfilmung von "Die Farbe Lila" deutlich erschlankt.

Produzentin

Sie fungierte bei dem Filmprojekt als Produzentin - zusammen mit Steven Spielberg oder Quincy Jones. Diese Adaption des wichtigen Welthits von Schriftstellerin Alice Walker ist eine Mischung aus Drama und Musical.

Spielte in Film mit

In der ursprünglichen Verfilmung aus dem Jahr 1985 spielte Oprah Winfrey mit - in der Rolle der kratzbürstigen aber liebenswerten Sofia. Nun staunten alle, als Winfrey in einer lilafarbigen Edelrobe über den roten Teppich schritt - schlank, lächelnd und mit einer tollen Ausstrahlung. Doch wie hat es die Talkerin geschafft, abzunehmen? In der Vergangenehit wurde Winfrey immer wieder Opfer des Jo-Jo-Effekts...

SIE wird im Jänner 70!

Sie erklärte gegenüber dem "People"-Magazin, dass sie auch Medikamente für die Reduktion eingenommen habe. Das wollte sie zuerst nicht, doch: "Ich wurde beschuldigt und beschämt und ich habe mich selbst beschuldigt und beschämt." Für sie sei das Medikament - ob es sich um die umstrittene Spritze Ozempic handelt oder nicht, spricht sie nicht aus - ein Werkzeug. Jedoch setze sie nicht allein darauf: Sport sei wichtig, sie fühle sich: "stärker, fitter und lebendiger als seit Jahren". Ohne Bewegung und gesundes Essen würde es bei ihr nicht klappen mit dem Gewichtsverlust.