Für das Harry Styles-Konzert in der Wiener Stadthalle werden die Tickets auf Willhaben bereits zu Wucherpreisen verkauft.

Mit seiner Teenieband One Direction sorgte Harry Styles jahrelang für Kreischalarm – dementsprechend groß war auch der Run auf Karten für sein großes Wien-Konzert am 16. Juli in der Wiener Stadthalle. Wenige Tage vor der ausverkauften Show wird auf Willhaben noch um die letzten Karten gefeilscht – und für die sind Fans scheinbar bereit, tief in die Taschen zu greifen. Das teuerste Ticket kostet auf der Verkaufsplattform satte 700 Euro (VIP Golden Circle) – doch selbst eine Standard-Stehplatzkarte wird um 380 Euro verkauft.

© willhaben.at / Screenshot ×