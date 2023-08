Jürgen Drews' Frau Ramona an Krebs erkrankt

Tochter Joelina Drews (27) verriet in einem ''Bild''-Interview, dass ihre Mutter die erschütternde Diagnose aggressiver Hautkrebs erhalten hatte. Ramona Drews (49) musste sofort operiert werden.

Große Sorge um Ramona Drews: Die Ehefrau von Schlagerstar Jürgen Drews (78) ist an bösartigem Hautkrebs erkrankt, wie Tochter Joelina Drews in einem Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung berichtet. "Meine Mama ist im Frühjahr an Krebs erkrankt, es war ein bösartiger Haut-Tumor. Das war ein Riesen-Schock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren", verriet die 27-jährige Joelina.

Zur Diagnose kam es durch Zufall, als sie ihren Mann Jürgen Drews zu einem Termin beim Hautarzt begleitete, der im Gesicht ein paar Muttermale untersuchen lassen wollte. Bei der Gelegenheit zeigte Ramona dem Arzt eine Hautveränderung oberhalb ihrer Brust, wo ihr schon einmal ein Muttermal entfernt worden war. Aus der Narbe hatte sich erneut eine Unregelmäßigkeit auf der Haut entwickelt.

Erschütternde Diagnose: "Aggressiver Hautkrebs"

Wie Joelina Drews erzählt, habe der Arzt "gleich eine Probe" entnommen und gleich am nächsten Tag ihre Mutter angerufen. Die erschütternde Diagnose: "Aggressiver Hautkrebs". Ramona "müsse sofort operiert werden". Joelina sei umgehend von Berlin zu ihren Eltern nach Dülmen gereist.

Bei OP wurde Ramona Drews der bösartige Tumor aus der Brust herausgeschnitten. Danach musste die Familie weiter bangen, ob der Krebs gestreut hat und Metastasen vorhanden sind. Joelina und Jürgen besuchten Ramona jeden Tag in der Klinik.

Nach einer Woche des bangen Wartens und einer Nachuntersuchung kam die Nachricht, dass der Krebs nicht gestreut hat.