King Charles arbeitet mehr als die Queen

Morgen jährt sich der Tod von Queen Elizabeth II zum ersten Mal. Die erste Bilanz von King Charles' Regentschaft.

Seit genau einem Jahr ist jetzt King Charles III (74) im Amt. Eines attestieren ihm die britischen Medien: Er gibt als Monarch Vollgas!

Fazit einer Untersuchung: In diesem ersten Jahr arbeitete Charles an mehr Tagen und absolvierte dabei mehr Termine als seine Mutter, die verstorbene Queen, in ihrem ersten Jahr am Thron. Das ist das Resultat der Analyse der Nachrichtenagentur PA.

Schon 550 Termine

Seit seinem Amtsantritt am 8. September 2022 hatte Charles insgesamt 550 Termine an 161 Tagen. Seine Mutter schaffte in 157 Tagen "nur" 400 offizielle Termine.

Allerdings: Großvater King George VI. bleibt mit 570 Arbeitstreffen in 183 Tagen in Führung.

2:0 - Bilanz der Auslandsreisen

Trotz aller Unterschiede, alle drei untersuchten Royals hatten gewisse Fixpunkte in ihrem Kalender: Alle besuchten das berühmte Pferderennen in Ascot, alle nahmen an diversen Gartenpartys teil. Wichtiger Bestandteil des Arbeits-Alltags sind die Treffen mit dem Premierminister. Charles empfing den obersten Politiker 26 Mal, die Queen schaffte im ersten Jahr 27 Audienzen, King George legte darauf wohl weniger Wert: nur 12 Treffen.

Stichwort Auslandsreisen: Charles flog in diesem vergangenem Jahr nach Deutschland und nach Rumänien. Seine Mutter blieb in den ersten 365 Tagen im Amt im Vereinigten Königreich.

Charles hat weniger Hunde

In einem weiteren Punkt unterliegt Charles seiner Mutter. Die Queen war stets umringt von ihren geliebten Hunden. Es waren immer mehrere Corgis anwesend. Charles hingegen hat nur zwei. Es sind die Jack Russell Terrier "Beth" und "Bluebell", die sogar auf Camillas Krönungsrobe verewigt sind.

Übrigens: 60% der Briten sind mit Charles als König zufrieden (Umfrage von YouGov) - den selben Wert wie die Queen zu Lebzeiten.