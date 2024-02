× »Berlinale« startet mit Oscar Alarm und Austro-Power

Heute startete die Berlinale. Zum Auftakt zeigt Oscar-Favorit Cillian Murphy sein neues Drama "Small Things Like These", dann hat fast nur mehr Österreich das sagen. Mit der Hader-Weltpremiere, dem Minichmayr-Doppel und eine Horror-Film auf Bären-Kurs.

Heute eröffnet Oscar-Favorit Cillian Murphy ("Oppenheimer") mit dem Drama "Small Things Like These" die 74. Berlinale, bei der bis zum 25. Stars wie Kristen Stewart, Sharon Stone Adam Sandler, Amanda Seyfried oder Martin Scorsese für Hollywood-Alarm sorgen und 20 Filme um den Goldenen Bären rittern. Auch der Horror-Film "Des Teufels Bad" des heimischen Regieduos Veronika Franz und Severin Fiala.

Horror-Film "Des Teufels Bad"

Das raue Psychodrama bei dem Anja Plaschg (Soap&Skin) im 18. Jahrhundert eine schwere Depression durchlebt ist das Highlight einer starken Österreich-Ausgabe: Am Sonntag (18. 2. feiert) Josef Hader mit der Tragigkomödie "Andrea lässt sich scheiden" in der Sparte Panorama Weltpremiere. Seine Hauptdarstellerin Birgit Minichmayr ist auch als Maria Lassnig im Biopic "Mit einem Tiger schlafen" am Start.

Birgit Minichmayr in "Andrea" (o.) und "Tiger" (u.).

Dazu zeigt Berlin die Ruth Beckermann-Doku "Favoriten" , für den die Filmemacherin über drei Jahre hinweg eine Klasse im namensgebenden Wiener Gemeindebezirk begleitet hat, das Doku-Projekt "Henry Fonda For President" von Alexander Horwath und die neue Mini-Serie "Kafka" von David Schalko mit Stars wie Joel Basman, David Kross, Nicholas Ofczarek, Liv Lisa Fries oder Verena Altenberger.