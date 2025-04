Killer-Comeback: Mega-Hype um fünften Teil von "John Wick"

Fans von "John Wick" haben Grund zur Freude: Die Action-Saga geht weiter! Lionsgate hat offiziell bestätigt, dass ein fünfter Teil der Filmreihe in Arbeit ist. Bereits 2020 wurde über eine Fortsetzung spekuliert, nun steht fest: Reeves (60) wird erneut als tödlicher Profikiller vor der Kamera stehen

Laut US-Branchenmagazin "Variety" wurde die Ankündigung zum bereits fünften Teil der "John Wick"-Saga im Rahmen der CinemaCon gemacht. Allerdings sind bisher kaum Details zur Handlung bekannt. Auch über den weiteren Cast oder den Produktionsstart gibt es noch keine offiziellen Informationen. Es wird jedoch erwartet, dass der Film in Anlehnung an die bisherigen Titel als "John Wick: Kapitel 5" erscheinen wird.

Neben der Fortsetzung des Hauptfilms hat Lionsgate gleich mehrere neue Projekte angekündigt. Martial-Arts-Ikone Donnie Yen (61) erhält ein eigenes Spin-off. Er wird erneut die Rolle von Caine übernehmen und sogar selbst Regie führen. Die Produktion soll 2025 in Hongkong beginnen, ein Titel steht noch nicht fest. Zusätzlich wird das "John Wick"-Universum um ein animiertes Prequel erweitert. Keanu Reeves wird seinem Charakter John Wick die Stimme leihen. Dieser Film soll die Vorgeschichte des legendären Killers erzählen und sich – wie der Rest der Reihe – an ein erwachsenes Publikum richten.

Keanu Reeves kehrt vorher in "Ballerina" zurück

Noch bevor Reeves für "John Wick 5" in den Kampf zieht, wird er bereits in einem weiteren Franchise-Ableger zu sehen sein: "From the World of John Wick: Ballerina". In dem Spin-off übernimmt Ana de Armas (36) die Hauptrolle. Die Story spielt zwischen den Ereignissen von "John Wick: Kapitel 3" und "Kapitel 4". Reeves wird darin erneut als John Wick auftreten – wenn auch nur in einer Nebenrolle. Der Kinostart von "Ballerina" ist für Anfang Juni geplant.

Die Erfolgsgeschichte der "John Wick"-Reihe scheint kein Ende zu nehmen. Seit dem ersten Film im Jahr 2014 hat sich das Franchise mit jeder Fortsetzung gesteigert und eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Der letzte Teil, "John Wick: Kapitel 4", spielte weltweit über 430 Millionen Dollar ein. Mit Teil 5 und den angekündigten Spin-offs bleibt die Welt des legendären Auftragskillers also weiterhin in Bewegung – zur Freude der Fans!