× Marley rockt die Kino-Charts - »Madame Web« fährt Mega-Flop ein

Kino-Beben in den USA: Reggae-König Bob Marley bremst mit Biopic "One Love" die Superheldin "Madame Web" aus.

In den Musik-Charts hat es Bob Marley trotz mannigfaltiger Hymnen wie "Get Up, Stand Up", "I Shot The Sheriff" oder "No Woman, No Cry" außerhalb von Jamaica nie an die Spitze geschafft. im Kino gelingt das der 1981 verstorbenen Reggae-Legende auf Anhieb: Das Biopic "One Love" mit Kingsley Ben-Adir in der Hauptrolle fuhr am Wochenende alleine in den USA beachtliche 33,2 Millionen Dollar Kassa ein und hält weltweit schon bei über 80 Millionen.



Ein Überraschungserfolg auf den Spuren von Queen ("Bohemian Rhapsody") oder Elton John ("Rocketman") nach eher verhaltenen Kritiken: Von „zündet nicht richtig“ (New York Times) bis „Der Reggae-König hätte sich besseres verdient“ (Guardian) war da die Rede.

Noch schlimmer trifft es die neuer Superheldinnen-Story "Madame Web", die Dakota Johnson nicht einmal mit Fast-Nackt-auftritt bei der Premiere retten konnte: Mit nur 17,5 Millionen Dollar Kassa am Wochenende in den USA fährt man den den größte Flop des Spider-Man Universums ein. Weltweit hält man erst bei 51,5 Millionen. Damit wurde nicht einmal das Promo-Budget von 60 Millionen eingespielt. Die Produktions-Kosten von 80 Millionen schon gar nicht.