Mit 13 Nominierungen geht "Oppenheimer" als Top-Favorit ins Oscar-Rennen. Auch bei den Buchmachern liegt die Atombomben-Bio fast überall voran. Spannend wird

Bester Film, bester Hautdarsteller (Cillian Murphy) beste Regie (Christopher Nolan) und bester Nebendarsteller (Robert Downey Jr.) . Geht es nach den Buchmachern dann wird die Atombomben-Bio "Oppenheimer", die am 10. März bei den 96. Academy Awards mit gleich 13 Nominierungen vor der Frankenstein-Komödie "Poor Things" und dem Indianer Drama "Killers of the Flower Moon" (1) als Top-Favorit ins Rennen geht, auch der Große Oscar-Abräumer.

Bei den Wetten liegt das bereits mit 208 Preisen dotierte Epos als bester Film mit einer Quote von 1:1.25 deutlich vor "Poor Things" und "The Holdovers" (je 1:14). Auch Regisseur Nolan ist mit einer Quote von 1:1,15 vor Martin Scorseese (1:8) und Yorgos Lanthimos (1:9) der große Favorit. Dazu gibt es mit Cillian Murphy (1:1,2) auffällig weniger Gewinn zu holen als mit Paul Paul Giamatti (1:2,5) oder Bradley Cooper (1:9).

Spannender wird der Kampf um den Oscar als Beste Hauptdarstellerin: Da liegt Emma Stone (1:1,2) nur knapp vor Lily Gladstone (1:1,375). Für eine Überraschung sorgt die Deutsche Sandra Hüller (1:10), die bereits Cary Mulligan (1:18) und Anette Benning (1:25) überholt hat.

Bei den Nebendarstellern ist Ryan Gosling (1:7) wohl gegen Robert Doney Jr (1:1,10) chancenlos. Dazu dürfte sich DaVine Joy Randolph (1:1,5) so wie schon beim Golden Globe gegen Emily Blunt und Danile Brooks (Je 1:11) durchsetzen.

