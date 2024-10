× Welcher Popstar macht sich hier komplett zum Affen?

Einst sang er "Me and My Monkey". Jetzt wird er selbst zum Affen. Für seinen Film "Better Man" zeigt sich Robbie Williams als KI-Schimpanse.

"Ich bin Robbie Williams. Ich bin einer der größte Popstars der Welt. Aber ich habe mich immer ein wenig weniger entwickelt gesehen!" Robbie Williams liefert jetzt ganz neue Einblicke. Im brandneuen Trailer zu seinem für 26. Dezember erwarten Film-Bio macht er sich nämlich völlig zum Affen. Und das im wahrsten Sinne: Robbie wird als Ki-Schimpanse dargestellt. © youtube × Robbie macht sich jetzt im Kino zum Affen

Sogar Robbie Williams jubelt über die Oasis Reunion

Take That kommen ohne Robbie aber mit allen Hits © Getty Images × Schauspieler Jonno Davies agiert dabei in Anlehnung an die aktuellen „Planet der Affen“-Filme als Bodydouble und Robbie leiht dabei dem Affen die Stimme und die Augen. Regisseur Michael Gracey („The Greatest Showman“) beruft sich dabei auf ein Interview, in dem Robbie klagte, dass er „sich wie ein dressierter Affe fühle“. © youtube × © youtube × © youtube × Der neue Film zeigt Robbies Karriere von den Anfängen bei Take That bis zu den rekordbrechenden Solokonzerten in Knebworth und das durchaus mit Brisanz. Der Robbie -Schimpanse schnupft mit Oasis Kokain und bekommt auch von Manager Nigel Martin Smith (Damon Herriman) einen schicksalshaften Handjob.