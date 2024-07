× Take That kommen ohne Robbie aber mit allen Hits

Kreischalarm vor der Burg Clam. Heute tanzen Take That mit der neeuen Hitshow "This Life Under The Stars" an. Alle Hits sind dabei. Nur Robbie fehlt.

Im Dezember heizte Robbie Williams bei frostigen Temperaturen von -7 Grad mit einem Doppelpack 25.000 Fans in Schladming ein. Jetzt lassen seine Ex-Kollegen von Take That die Burg Clam beben. Heute zündet die längst zu stattlichen Männern gereifte Boyband die Hitshow "This Life Under The Stars".

Take That (o.) rocken heute als Trio . Robbie (u.) singt leider nicht mit.

Robbie ist beim einzigen Österreich-Konzert leider nicht dabei. Auch Jason Orange, der 2014 ausstieg, tanzt nicht mehr mit. Dafür gibt’s alle Hits. Vom Opener Greatest Day bis zum Finale Rule The World haben Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald die 20 größten Kracher ihrer mittlerweile 24-jährigen Karriere im Gepäck. Ewige Hymnen wie "Everything Changes", "Relight my Fire", "Never Forget" und natürlich "Back For Good". Dazu gibt‘s als Österreich-Premiere die Essenz der neuen CD "This Life", mit der man in England zum neunten Mal die Chart-Spitze eroberte.

Josh. singt heute im Vorprogramm.

Take That, die im Vorprogramm Josh. ("Cordula Grün") und Matteo Bocelli mit dabei haben, liefern damit das erste Highlight einer starken Clam-Saison, die heuer u.a. noch Wanda (20. Juli), Herbert Grönemeyer (26. Juli) oder Lenny Kravitz (11. August) in den malerischen Burghof bringen.