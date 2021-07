Kortney Kardashian: Blitzhochzeit mit Travis Barker?

Die Social-Media-Welt war vor einigen Tagen wegen eines Verlobungsgerücht rund um die Kardashians in Aufruhr.

Doch nun wird mit dem Gerücht aufgeräumt. Insidern zufolge, gab es trotz eindeutiger Hinweise keine Verlobung.

Gab es eine Blitzhochzeit?

Kourtney Kardashian und Travis Barker haben seit ihrem offiziellen Outcome nichts anbrennen lassen. So zeigen sie sich immer wieder mit extrem innigen Liebes-bekundigungen auf Sozialen Medien.

Sogar über eine Verlobung und sogar einer möglichen geplanten Heirat wurde spekuliert. Der Grund dafür ist ein Liebes-Urlaub in Las Vegas, den die beiden vor kurzem gemeinsam genossen haben. Und wir alle wissen, was so alles in Vegas passieren kann.

Auch Bakers Tochter, Alabama Luella Barker teilte eine Instagram-Story und schrieb darunter: “Ich freu mich so für euch“. Nach diesem Posting waren sich die Fans sicher, dass die beiden geheiratet haben. Obendrein teilte ein gemeinsamer Freund von den beiden ein Insta-Posting mit den Worten: “…JEEETZT verstehe ich, warum die Leute in Vegas heiraten. Es gibt nichts Besseres als Liebe UND eine gute Zeit“

Doch keine Hochzeitspläne?

DIe Entwarnung ließ nicht lange auf sich warten. Denn die beiden haben sich weder verlobt, noch haben sie eine Hochzeit geplant. Im US-Promiportal verraten Insider, dass die beiden zwar überglücklich miteinander seien, aber von Hochzeitplänen noch keine Rede sei. Zumindest noch nicht...

Dritte Ehe von Travis Barker

Kein Wunder, dass sich Baker nun doch etwas Zeit lassen möchte. Denn die Ehe mit Kourtney wäre schon seine dritte. Demnach war er mit Melissa Kennedy von 2001 bis 2001 verheiratet. Die nächste ehe hielt bis 2008 mit Shanna Moakler. Für Kourtney wäre es allerdings die erste Hochzeit. Sie hatte zwar mit Scott Disick eine lange, skandalträchtige Beziehung, aber auch diese führte statt zu einer Ehe, 2015 dann letztendlich zur Trennung.