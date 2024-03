Kreischalarm! Nick Carter von den Backstreet Boys kommt solo nach Wien

Am 2. August zündet Nick Carter von den Backstreet Boys sein allererstes Solo-Konzert in Wen. Im Gasometer stehen auch 8 Hits seiner Boyband am Programm. Ab Freitag gibt's die Tickets.

Im Mai 2019 ließ Nick Carter mit seinen Backstreet Boys die Stadthalle ausflippen. 15.000 Fans feierten die Playback-Show (!) rund um die 33 größten Hits. Jetzt kommt der Pop-Schnuckel wieder. Am 2. August steigt die Solo-Show "Who I Am" im Gasometer. Der Vorverkauf startet bereits am Freitag, 22. März um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© Facebook

Mit einem Mega-Run ist zu rechnen: Sein letztes Backstreet-Boys-Konzert in Wien war ja innerhalb von nur 30 Minuten ausverkauft! Auch solo gibt's jede Menge Hits der glorreichen Boyband. Zuletzt standen gleich 8 Songs der Backstreeet Boys am Programm. Auch die Hymnen "Everybody (Backstreet's Back)", "Quit Playing Games (With My Heart)" und "As Long as You Love Me". Dazu lieferte Carter neben Solo-Songs wie "Do I Have to Cry for You" auch Coverversionen von Simple Minds ("Don't You (Forget About Me)", Tears For Fears ("Everybody Wants to Rule the World " oder Corey Heart ("Sunglasses at Night")