Cirque verzaubert Österreich

Neue Cirque-du-Soleil- Show „Luzia“ sorgt für Staunen und Ticket-Hype.

Show. 2.600 jubelnde Premieren-Gäste. Ein VIP-Auflauf fast wie beim Opernball und bereits über 100.000 verkaufte Tickets. Mega-Hype um den Cirque du Soleil in Wien. Mit der neuen Hit-Show Luzia, die sich der Farbenpracht und Akrobatik Mexikos widmet, lassen 47 Artisten nun ganz Österreich staunen. „Der beste Cirque aller Zeiten“, so der einstimmige Tenor. Und einer der erfolgreichsten. Schon im Februar wurde der Wien-Run um gleich 17 Vorstellungen verlängert.

Hype. Doch am 29. Mai ist Schluss. Da muss das 25 Meter hohe Zelt in Neu Marx wieder abgetragen und weiter nach Frankfurt transportiert werden. Deshalb werden jetzt in Wien auch weitere Vormittags- und Nachmittags-Vorstellungen eingeschoben. Bis zu 10 pro Woche!

Konzert. Im September kommt der Cirque wieder. Helene Fischer setzt bei ihren fünf Stadthallen-Konzerten auf die Hilfe der Top-Akrobaten.