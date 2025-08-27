Das "wienerwald festival" lockt mit Musik an besonderen Orten

Vom 27. September bis zum 12. Oktober sind Konzerte an verschiedenen Orten zu erleben.

Rund 135.000 Hektar Wald. Sechs Konzerte. Ein gemeinsames Ziel: Klassische Musik in Bewegung zu bringen – geografisch wie emotional. Von 27. September bis 12. Oktober 2025 lädt das wienerwald festival bereits zum dritten Mal dazu ein, Musik in ihrer intensivsten Form zu erleben – an besonderen Orten im und rund um den Wienerwald, eingebettet in die Natur, getragen von künstlerischer Exzellenz.

Mit einem klaren Fokus auf musikalische Qualität und sorgfältig kuratierte Programme setzt das junge Festival neue Akzente in der Kulturlandschaft – ein inspirierender Fixpunkt für Natur- wie Musikliebhaber:innen gleichermaßen.



Mehr Informationen: www.wienerwald-festival.at

Das Programm 2025 im Überblick

Sa, 27. September 2025 . Auftakt: Ensemble Sonos Vienna x Klavierduo Silver-Garburg. Zum Auftakakt des wienerwald festivals greifen die Organisator:innen selbst zu ihren Instrumenten. Als Ensemble Sonos Vienna musizieren sie gemeinsam mit Mitgliedern der Wiener Symphoniker. Die Bühne des Jugendstiltheaters am Otto-Wagner-Areal teilt sich das Bläserquintett dabei mit dem Klavierduo Silver-Garburg – vielseitigg, virtuos, mit einem Programm von Mozart bis Tailleferre.

Zeit: 16 Uhr | Ort: Kleiner Saal im Jugendstiltheater am OMo-Wagner-Areal, Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien

Die Veranstaltungsorte sind dabei so sorgfältig kuratiert wie das Programm selbst: von der historischen Hermesvilla – in Kooperation mit dem Wien Museum – über das atmosphärische Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal bis hin zum Garten des Schloss Pötzleinsdorf.