"Der verliebte Schwarzbrenner und wie er die Welt sah" - neuer Roman von Jonas Jonasson ist da!

Dieses Mal führt uns Autor Jonas Jonasson mit seinem neuen Roman "Der verliebte Schwarzbrenner und wie er die Welt sah" in die südschwedische Provinz Småland des Jahres 1852.

Schlaues Kerlchen

Dort muss der junge Algot Olsson, nach dem Tod seines Vaters, viel zu schnell erwachsen werden. Materiell hat er nur mehr einen bescheidenen Kartoffelacker und ein einfaches Destilliergerät. Aber Algot wurde als Kind unterrichtet und ist schlau. So geht seine Idee auf, für die Gleisarbeiter, die die ersten Schienen verlegen, Schnaps zu brennen. Der kommt so gut an, das fällt sogar dem fiesen Graf Bielkegren auf und schmeckt ihm so gar nicht. Fortan hat er Algot im Visier. Doch der junge Mann ist von guten Freunden umgeben - Druckermeister Helmut und dessen Tochter Anna Stina, die beide aus Bayern geflüchtet sind. Bald wird der Schnaps zu pharmazeutischen Tropfen, um den Grafen reinzulegen. Schmäh oder doch Wundermittel - dank dem Destillat passieren einige kuriose Dinge.

Buch erinnert an größte Erfolge

Jonassons Bücher haben immer etwas Märchenhaftes. Dieses Mal passen auch die Figuren dazu: der gemeine Graf, der schlaue Bursch und nicht zuletzt die holde Maid in die er sich verliebt. Denn schon bald wandelt Algot auf Freiersfüßen, weiß aber nicht so recht, was er machen soll...

Der Schwarzbrenner ist ein Roman, der nahe an die größten Hits des Autors herankommt. Jonasson stattet seine Figuren mit Tiefe aus und schafft es mit zahlreichen Wendungen, zu unterhalten und Emotionen zu erzeugen. Dazu kommt der historische Hintergrund: Zur Zeit der Handlung war Schweden bitterarm und unter Herrschaftsfuchtel. Alles in allem ein solides Lesevergnügen im herrlich-skurrilen Stil des Autors.