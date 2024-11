Sie ist der Star der Buch Wien dieses Jahr: Mareike Fallwickl. Die Autorin ist gleich mehrfach zu sehen.

Schriftstellerin Mareike Fallwickl hat geschafft, was viele ihrer Fans sich schon lange wünschen und längst zugetraut haben. Ihre Literatur hat politisch etwas bewegt: SPÖ-Landesrat Michael Lindner trat nach der Lektüre ihres Buches Die Wut, die bleibt zurück.

Nachdenkprozess

Das Buch habe einen Nachdenkprozess ausgelöst, so Lindner, darüber, wie er seine Rolle als Vater leben wolle. Nämlich aufgeteilt und nicht auf den Schultern von Frauen abgeladen. Makaberes Detail am Rande - und Fallwickl spricht es im Video unten an - wenn ein Mann seine "Karriere beendet" dann gibt es einen heftigen Aufschrei. Bei einer Frau nicht einmal ein Schulterzucken im Normalfall, denn das ist das Szenario, das wir gewöhnt sind und in unserer Gesellschaft leben.

Weiterführendes Buch

Am kommenden Samstag, 23.11. ist Fallwickl um 11.30 bei der Buch Wien auf der ORF-Bühne zum Gespräch geladen. Mit dabei ihr aktuelles Buch Und alle so still - das ebenfalls politische Sprengkraft beweist: darin legen die Frauen ihre Arbeit und sich selbst auf den Boden nieder.





Mittwoch: Palfrader und Jost

Am Eröffnungstag der Buch Wien (20.11.), die in der Messe Wien (Trabrennstraße 7, 1020) stattfindet, sorgt die Autorin Julia Jost mit ihrem Buch Wo der spitzeste Zahn der Karawanken... um 18:45 für ein erstes Highlight. Dicht gefolgt von „Kaiser“ Robert Palfrader, der aus seinem berührenden Roman Ein paar Leben später um 20:15 liest.

Donnerstag: Aichner und Kerkeling

Metzeltext. Am 21.11. geht es stark weiter im Programm: Thriller-Autor Bernhard Aichner liest aus seinem neuesten Metzeltext Yoko (16:30). Der deutsche Comedian Hape Kerkeling gastiert im Volkstheater (19:30 und am Freitag auf der ORF-Bühne um 11:00). Er trägt seinen autobiografischen Text Gebt mir etwas Zeit vor.

Freitag: Fallwickl und Seifert

Gesellschaft. Frauensolidarität wird am 22.11. großgeschrieben mit Nicole Seiferts Einige Herren sagten etwas dazu (19:00) und beim Gespräch zwischen ihr, Mareike Fallwickl und Barbara Blaha. Sie reden über weibliche Verbundenheit und wie sie die Gesellschaft verändert (19:00, Hauptbücherei Wien).

Samstag: Taschler und Menasse

Roman. Am 23.11. liest Judith W. Taschler (14.00) aus Nur nachts ist es hell und Robert Menasse um 15:30 aus Die Welt von morgen.

Sonntag: Budgen und Fritsch

Abschluss. Patrick Budgen stellt seine Teigtascherlintrige vor (12:00) und Valerie Fritsch ihre Zitronen (13:00).