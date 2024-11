Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin überrascht mit diesem Detail zu ihrem Leben.

Erst einen Tag am Markt und schon ist dieses Buch ein wirklicher Aufreger. Angela Merkels Biografie mit dem Titel "Freiheit" gibt einige Details aus dem Leben der Ex-Politikerin preis, die so noch keiner wusste.

Flüchtlingskrise als Anstoß

Der Untertitel lautet "Erinnerungen 1954 - 2021", beginnt also mit dem Jahr ihrer Geburt und endet mit ihrer Kanzlerinnenschaft. Lange Zeit konnte sie sich nicht vorstellen ein Buch zu schreiben, doch das, so Merkel im Vorwort: "änderte sich erstmals 2015, zumindest ein wenig. Damals hatte ich entschieden, die in der Nacht vom 4. auf den 5. September aus Ungarn kommenden Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze nicht abweisen zu lassen. Diese Entscheidung, vor allem ihre Folgen, erlebte ich als eine Zäsur in meiner Kanzlerschaft. Es gab ein Vorher und ein Nachher."

So war das mit der Merkel-Ehe

Der Text enthält neben dem Leben Merkels auch viele politische Aspekte und auch ... private. Denn nun schildert sie erstmals genauer, wie das mit ihrer ersten Liebe war. Angela lernte Ulrich Merkel 1974 kennen, sie beschreibt die Verbindung als "Studentenliebe", sie heirateten 1977, ein Jahr vor Abschluss des Physikstudiums. Damals lebten beide in der DDR und Merkel durfte an der Hochschule in Ilmenau nicht promovieren, da sie nicht zur Bespitzelung ihrer Studentenschar bereit war!

Beschloss Neuanfang

Einige Jahre darauf dann die große Veränderung im Leben Merkels, ihre Sichtweise änderte sich. "Ich beschloss, einen Neuanfang zu wagen, auch privat. Eines Morgens im Frühjahr 1981 verließ ich mit einem Koffer in der Hand die gemeinsame Wohnung in der Marienstraße." Angela zog bei einer Kollegin ein und wurde 1982 geschieden. Den Namen behielt sie bei, auch als sie Joachim Sauer heiratete, mit dem sie bis dato verheiratet ist.

Geschrieben hat Merkel das gut 700 Seiten starke Buch mit dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann.



Kritik an Merkel

Merkel räumt im Gespräch mit Talkerin Anne Will ein, dass es ihr zum Beispiel nicht gelungen sei, die richtigen Antworten auf den Klimawandel zu geben. Dass in ihrer Amtszeit die Bundeswehr nicht die nötigen Mittel bekommen habe. Und dass auch die Digitalisierung nicht wie gewünscht vorangekommen sei.

Das ist die Beschreibung von "Freiheit"

16 Jahre trug Angela Merkel die Regierungsverantwortung für Deutschland, führte das Land durch zahlreiche Krisen und prägte mit ihrem Handeln und ihrer Haltung die deutsche und internationale Politik und Gesellschaft. Doch natürlich wurde Angela Merkel nicht als Kanzlerin geboren. In ihren gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten Erinnerungen schaut sie zurück auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten – 35 Jahre in der DDR, 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland. Persönlich wie nie zuvor erzählt sie von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR und dem dramatischen Jahr 1989, in dem die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann. Sie lässt uns teilhaben an ihren Treffen und Gesprächen mit den Mächtigsten der Welt und erhellt anhand bedeutender nationaler, europäischer und internationaler Wendepunkte anschaulich und präzise, wie Entscheidungen getroffen wurden, die unsere Zeit prägen. Ihr Buch bietet einen einzigartigen Einblick in das Innere der Macht – und ist ein entschiedenes Plädoyer für die Freiheit.