Konzert-Hype: Coldplay übertrumpfen sogar Swift

Nach Ticket-Chaos geht heute Coldplay-Vorverkauf weiter. Kommt 4. Konzert?

Musik. Der Rekord für die Ewigkeit hielt gerade etwas mehr als zwei Wochen: Am 12. Juli waren alle 170.000 Tickets für die drei Wien-Konzerte von Taylor Swift (8. bis 10. August 2024) innerhalb von nur drei Stunden restlos ausverkauft.

Rekord. Doch jetzt wird die Pop-Queen im Happel-Stadion von Coldplay überholt. Nach irrem Fan-Presale mit über 250.000 Ticketanfragen wurde neben dem ursprünglich geplanten Doppelpack (21. und 22. August 2024) nun für den 24. August auch ein drittes Wien-Konzert fixiert. Mit neuem Rekord! Da die Coldplay-Bühne kleiner ist als jene von Swift, werden sogar 180.000 Fans erwartet.

Tickets. Heute (Ticketmaster) und morgen (oeticket) gibt’s die letzten Karten. Und vielleicht den nächsten Rekord. Hängen Coldplay, so wie in Rom oder Dublin, auch bei uns ein 4. Konzert (25. 8.) an?