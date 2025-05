Oper hautnah erleben beim Wiener Opernsommer 2025

Der Wiener Opernsommer ist zurück und bringt 2025 nicht nur große Oper unter freiem Himmel, sondern erneut ein inspirierendes Angebot für junge Menschen auf die Bühne. Mit Vermittlungsprogramm „Oper entdecken“ lädt das OpenAir-Festival Schulklassen ein, Giuseppe Verdis La Traviata hautnah zu erleben

Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr wird das erfolgreiche Bildungsangebot auch 2025 fortgeführt – weiterhin mit dem Anspruch, kulturelle Neugier zu wecken und jungen Menschen nachhaltige Einblicke in die Welt der Oper zu eröffnen. Gemeinsam mit der renommierten Musikvermittlerin Esther Planton und ihrem Team hat der Wiener Opernsommer ein flexibles Programm konzipiert, das Schulklassen der Unter- und Oberstufe in ganz Österreich anspricht. Im Mittelpunkt stehen drei modulare Elemente: Workshops im Klassenzimmer , Probenbesuche in der Wiener Seestadt und ein Meet & Greet im Rahmen der Generalprobe in der Opernarena am Heumarkt .

Wiener Opernsommer © Wiener Opernsommer ×

Den Anfang machen interaktive Workshops, bei denen Musikvermittler direkt an die Schulen in Wien und Niederösterreich kommen. Diese konzentrieren sich dieses Jahr vor allem auf Mittelschulen und Gymnasien. Mit musikalischem Gespür, spielerischen Impulsen und kreativen Methoden eröffnen sie den Schüler einen lebendigen Zugang zu La Traviata – und zeigen, welche Ausdruckskraft und emotionale Tiefe Oper entfalten kann. Zwischen dem 2. und 5. Juni 2025 öffnet der Opernsommer seine Probebühne in der Wiener Seestadt – eine Einladung an Schulklassen, das Werden einer Oper aus nächster Nähe mitzuerleben. So erhalten die Jugendlichen nicht nur einen authentischen Eindruck vom künstlerischen Probenprozess, sondern auch von den zahlreichen kreativen und technischen Berufsbildern, die abseits des Rampenlichts zum Gesamterlebnis einer Oper beitragen. Ein besonderes Highlight bildet zudem noch der Besuch der Generalprobe am 30. Juni 2025 in der neuen Opernarena am Heumarkt : eine eindrucksvolle Open-Air-Inszenierung im Herzen Wiens – verbunden mit einer exklusiven Backstage-Führung und einem persönlichen Meet & Greet mit den Künstler:innen.

© oe24 ×

Alle Programmpunkte sind flexibel kombinierbar und werden vom erfahrenen Team um Esther Planton begleitet. So wird „Oper entdecken“ zu einem Bildungsangebot, das sich an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Schulen orientiert – und dabei Raum für Begegnung, Inspiration und kulturelle Neugier schafft. Mit der Initiative „Oper entdecken“ schafft der Wiener Opernsommer ein Angebot für Schulen, das jungen Menschen klassische Musik und Faszination für Oper in einem zeitgemäßen, praxisnahen Rahmen näherbringt. Das Projekt versteht sich als Einladung, Oper nicht als distanzierte Hochkultur, sondern als lebendige Kunstform mit vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten zu erleben. Dabei entsteht ein wertvoller Raum, in dem Bildung und Bühne einander begegnen – und kulturelle Teilhabe von klein auf gestärkt wird.