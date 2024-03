× Oscars - Hinter den Kulissen: Die Stars ganz privat

Auf der Bühne ging es bei den diesjährigen Oscars ordentlich ab, obwohl es kaum Überraschungen gab. Der Abräumer des Abend: "Oppenheimer".

Und die beste, lustigste Performance überhaupt seit langem: Ryan Gosling als Ken. Doch es gab auch ein paar Momente abseits der Kameras. Wir haben die besten Bioder davon.

Framing this photo of Kirsten Dunst and Jesse Plemmons in the #Oscars smoking section with Justine Treit, Swann Arlaud, and Sophie Mas pic.twitter.com/ihNerO042X