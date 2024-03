Schauspieler wird im Netz gefeiert.

Überraschungen beim diesjährigen " Oscar ". Der Kassenhit des vergangenen Kinojahres, Greta Gerwigs feministische Persiflage "Barbie", ging am Ende mit nur einer Auszeichnung nach Hause. Von acht Nominierungen konnte sich einzig Billie Eilish mit dem Originalsong "What Was I Made For?" durchsetzen.

Mega-Performance

Doch der ebenfalls nominierte Ryan Gosling begeisterte das Publikum vor Ort wie vor den Fernsehern mit seiner Performance zum Barbie-Song "I'm Just Ken" und riss im altehrwürdige Dolby Theatre die Leute von den Sitzen.

Mega-Auftritt

Gosling kam in Begleitung seiner Schwester und performte im glitzernden, pinken Anzug mit Sonnenbrille.

Ryan Gosling performing “I’m Just Ken” at the #Oscars.



pic.twitter.com/wdDIoAqjWX — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Alle Abläufe der Show mussten genau sitzen, wie das Video zeigt, eine Vielzahl Tänzer unterstützen Gosling. Und dazu auch - Sensation - Slash, Kult-Gitarrist von Guns'N'Roses!