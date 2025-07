"Pretty Woman"-Musical kommt nach Österreich

"Pretty Woman" – der Film, der mit einem Lächeln begann und die Welt im Sturm eroberte, ist seit seiner Premiere in den 90ern ein kulturelles Phänomen. 2026 kommt "Pretty Woman" als Musical nach Österreich

Im Jahr 2018 feierte "Pretty Woman" seine triumphale Wiedergeburt als Musical. Mit Originalsongs von Weltstar Bryan Adams und seinem langjährigen Partner Jim Vallance brachte die Produktion die Magie des Films auf lebendige und dynamische Weise auf die Bühne. Bryan Adams, bekannt für Nummer-eins-Hits in über 30 Ländern und über 100 Millionen verkaufte Tonträger, komponierte eine mitreißende Mischung aus gefühlvollen Balladen und energiegeladenen Popsongs, die der Handlung eine zusätzliche emotionale Tiefe verliehen. "Love saves the day!" – diese Botschaft, so Adams, war seine größte Inspiration.

"Pretty Woman - Das Musical" © Limelight Live Entertainment

Die neue Inszenierung von "Pretty Woman – Das Musical" verspricht ab Oktober 2025 eine noch nie dagewesene Show auf großer Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Unter der Regie von Martin Flohr, Creative Producer, und produziert von Ralf Kokemüller, geschäftsführender Gesellschafter von Limelight Live Entertainment, erwartet das Publikum eine visuell und musikalisch raffinierte Produktion, die die unverwechselbare Magie des Originals auf moderne Weise inszeniert. Innovative Bühnenbilder, aufwendige Choreografien und die zeitlosen Songs von Bryan Adams werden den Filmklassiker nicht nur auf die Bühne bringen, sondern ihm auch eine frische, zeitgenössische Perspektive verleihen.

Ein Blick zurück: Die Legende des Films

"Pretty Woman - Das Musical" © William Rutten

Der Kinofilm "Pretty Woman" feierte im März 1990 sein Debüt und prägte die Filmlandschaft nachhaltig. Mit einer damals 22-jährigen Julia Roberts an der Seite des 40-jährigen Richard Gere revolutionierte der Film nicht nur ihre Karriere, sondern auch das Frauenbild in der Filmindustrie. Was als Geschäft begann, entwickelte sich zu einer Liebesgeschichte, die Filmgeschichte schrieb. Der Film spielte allein am ersten Wochenende in den USA und Kanada 11 Millionen Dollar ein und wurde in Deutschland mit über elf Millionen Zuschauern zum meistgesehenen Film des Jahres 1990.

Die Geschichte von Vivian Ward, die ihren Weg von der sozialen Marginalisierung zu einer emanzipierten Selbstfindung findet, ist eine zutiefst menschliche Erzählung über innere Transformation. Ihr letztes Lächeln, ein Akt bedingungsloser Liebe zu Edward, symbolisiert eine Reise, die uns alle an die transformative Kraft der Liebe erinnert.

"Pretty Woman - Das Musical" © Limelight Live Entertainment

Ikonische Elemente: Musik und Mode

Ein wesentlicher Bestandteil des "Pretty Woman"-Phänomens ist Roy Orbisons weltberühmter Titelsong "Oh, Pretty Woman". Der Nummer-eins-Hit von 1964, ausgezeichnet mit einem Grammy und sieben Millionen verkauften Exemplaren, ist eine zeitlose Hymne, die untrennbar mit dem Film verbunden ist. Auch die Mode spielt im Film eine zentrale Rolle. Besonders das ikonische rote Valentino-Kleid, das Vivian bei ihrer Verwandlung trägt, ist mehr als nur ein modisches Statement. Es symbolisiert ihre innere Transformation – vom Außenseitertum zur Anerkennung, vom Verborgenen ins Rampenlicht. Der Designer Nino Cerruti setzte mit seinen Entwürfen ein markantes Zeichen: Mode als Ausdruck von Identität und Selbstverwirklichung.

"Pretty Woman - Das Musical" © William Rutten

Die Stars der Tournee: Eine hochkarätige Besetzung

Für die brandneue Tournee von "Pretty Woman – Das Musical" steht die Hauptbesetzung fest:

In der Rolle der Vivian Ward wird die niederländische Ausnahmedarstellerin Shanna Slaap zu sehen sein, die bereits in der niederländischen Produktion in der Hauptrolle begeisterte.

An ihrer Seite spielt der gefeierte Musical-Star Mathias Edenborn den smarten Geschäftsmann Edward Lewis, bekannt aus großen Produktionen wie "Tanz der Vampire" oder "Das Phantom der Oper".

Für Tempo, Humor und Herz sorgt Sophie Reinicke als Vivians schlagfertige Freundin Kit De Luca.Sie stand zuletzt u. a. als Tammy in Sixties Girls am Capitol Theater Düsseldorf auf der Bühne und war mit Die Nacht der Musicals im deutschsprachigen Raum auf Tour.

Benjamin Plautz verkörpert den skrupellosen Anwalt Philip Stuckey. Der gebürtige Grazer war bereits in zahlreichen Rollen an renommierten Häusern in Österreich und Deutschland zu sehen, darunter als Zach in A Chorus Line im First Stage Theater Hamburg.

In gleich mehreren Rollen – als Happy Man, Mr. Thompson und Hollister – glänzt Benedikt Ivo mit seiner Wandlungsfähigkeit. Musicalfans kennen ihn u. a. als Clyde Barrow in Bonnie & Clyde oder Billy Kostecki in Dirty Dancing.

Mit dieser Besetzung verspricht "Pretty Woman – Das Musical" einen Abend voller Gefühl, Glamour und Broadway-Magie, der die romantischste Liebesgeschichte der 90er Jahre neu aufleben lässt.

"Pretty Woman - Das Musical" © William Rutten

PRETTY WOMAN - DAS MUSICAL:

MuseumsQuartier Wien

25. März bis 12. April 2026

Österreich-Premiere: 26. März 2026

Musiktheater Linz14. Juli bis 9. August 2026