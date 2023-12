× Silvester-Kabarett: 2023 endet mit Gag-Feuerwerk

Nivarani & Gernot haben zu SIlvester den "Schlageranfall", Thomas Stipsits serviert "Stinazer Delikatessen" und Gernot Kulis liefert irren Bravour-Ritt - unsere Kabarett-Granden verabschieden 2023 mit einem Pointenfeuerwerk.

2023 blieb uns oft das Lachen im Hals stecken. Jetzt wird zumindest der Jahreswechsel lustig: Über ein Dutzend der heimischer Kabarett-Granden fahren zu Silvester mit einem speziellen Gag-Feuerwerk auf. Gelacht wird dabei von Klosterneuburg (Alex Kristan) über Tulln (Gery Seidl) bis Graz (Omar Sarsam). Und sogar in Engerwitzdorf (Ludwig Müller)

© Zeidler ×

Scherzen in Wien u. a. Clemens Maria Schreiner (Niedermair), Maaschek (Gartenbaukino), die Kernölamazonen (Casanova) oder Pepi Hopf (Theater im Alsergrund) im Doppelpack, so haben die Science Busters im Schauspielhaus gleich drei Vorstellungen angesetzt. Dreifach lustig wird es auch im Wiener Globe. Bereits um 13.30 Uhr haben Michael Niavarani und Viktor Gernot den gemeinsamen "Schlageranfall". Um 17.30 Uhr scherzt Klaus Eckel und ab 21 Uhr serviert Thomas Stipsits seine "Stinatzer Delikatessen".

© Zeidler ×

Witzig: Gernot Kulis liefert mit "Best Of Callboy" einen wahren Bravour-Ritt: um 19.30 Uhr steht er in Oberwaltersdorf auf der Bühne. Ab 22 Uhr läutet er im 36 Kilometer etfernten Wiener Konzerthaus das neue Jahr ein.

Das sind die Kabarett-Hits zu Silvester:

Wien:

Viktor Gernot & Michale Niavarani - Schlageranfall, 13.30 Uhr Globe

Thomas Stipsits - Stinatzer Delikatessen 21.00 Uhr Globe

Klaus Eckel - Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht 17.30 Uhr Globe

Clemens Maria Schreiner - Das Beste vom Gute, 18.000 Uhr & 21.00 Uhr Kabarett Niedermair

Gerald Fleischhacker - Lustig, 22.45 Uhr Theater Akzent

Kernölamazonen - Silvester Special, 17.00 Uhr & 21.00 Uhr Casanova

Lukas Resetarits - ÜBER LEBEN, 18.00 Uhr & 21.00 Uhr Stadtsaal

Maschek - Das war 2023, 18.00Uhr & 21.00 Uhr Gartenbaukino

Pepi Hopf - Alles bleibt anders, 17.00 Uhr & 20.30 Uhr Theater am Alsergrund

Science Busters - Silvester Edition 15.000 Uhr, 18.00 Uhr & 21.00 Uhr Schauspielhaus

Stermann & Grissemann - DAS EI IST HART! Loriots Dramatische Werke, 19.00 Uhr Konzerthaus

Tricky Niki - Best of 15.00 Uhr & 21.00 Uhr Orpheum

Bundesländer:

Klosterneuburg, Babenbergerhalle

17.00 Uhr & 20.000 Uhr Alex Kristan - 50 Shades of Schmäh

Baden, Congress Center

19.15 Uhr & 21:45 Uhr Eva Maria Marold - Radikal inkonsequent

Oberwaltersdorf , Bettfedernfabrik

19:00 Uhr Gernot Kulis - Best of 20 Jahre Ö3-Callboy

Tulln, Danubium

18.00 Uhr & 21.30 Uhr Gery Seidl - Beziehungsweise

Engerwitzdorf, Im Schöffl

19.30 Uhr Ludwig Müller - A Ruah is

Graz, Orpheum

17:00 Uhr Omar Sarsam - Sonderklasse

21.00 Uhr Michael Großschädl - Der große Blonde mit dem braunen Affen