So läuft die Oscar-Nacht

Heute Nacht wird in Hollywood der renommierteste Filmpreis verliehen. Auch Österreich hat Chancen auf einen Oscar.

Los Angeles. Am Sonntag steigt die größte Filmparty des Jahres. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird im Herzen von Hollywood der Oscar zum bereits 95. Mal vergeben. Es ist die Nacht der Superlative: Im Dolby Theatre sitzen die 3.400 besten Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren etc. Vor den TV-Geräten schauen weltweit 800 Millionen Menschen zu – jede zehnte Person auf der Welt!

Zum dritten Mal führt Comedian und Talk-Show-Moderator Jimmy Kimmel (55) durch die Nacht. Das Rennen um die mit Gold überzogene Bronzestatue (34 cm groß, 3,85 Kilo schwer) wird in 23 Kategorien ausgetragen.

Favoriten. Am VIP-Eingang (diesmal kein „Red“ Carpet, der Teppich hat die Farbe „Champagner“) warten die Fotografen am ungeduldigsten auf Cate Blanchett (53). Für „Tár“ könnte sie am Sonntag ihren bereits dritten Oscar in Empfang nehmen.

Bei den Herren ist Austin Butler (31) einer der Hauptanwärter als „Bester Schauspieler“. Sollte er mit „Elvis“ gewinnen, würde er den Preis der vor kurzem verstorbenen Lisa Marie Presley widmen.

Österreicherin ist eine der Top-Nominierten

Nervös. Heuer drückt Österreich ganz fest die Daumen: In der Kategorie „Bester Schnitt“ ist die Tirolerin Monika Willi (54) für das Dirigentinnen-Drama „Tár“ nominiert: „Die viele Aufmerksamkeit ist sehr fordernd. Das muss man schon mögen“, sagte sie vorab. Sie muss der Verleihung jedoch aufgrund einer Gehirnerschütterung fernbleiben.

Ebenfalls in den Plüschsesseln nimmt Burg-Schauspieler Felix Kammerer (27) Platz. Er ist zwar nicht persönlich nominiert, doch der Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ in dem er die Hauptrolle spielt, zählt mit neun Nominierungen zu den Oscar-Favoriten.

Ein dritter Österreicher spielt später am Abend die kulinarische Hauptrolle: Starkoch Wolfgang Puck.

Die Oscar-Show beginnt um 1 Uhr Früh unserer Zeit.