Diese 'geheime Nachricht' verbirgt sich in unserem ESC-Song

Das österreichische Duo Teya & Salena eröffnete den Abend mit ihrem Song "Who The Hell Is Edgar?". Am Ende schnitten die beiden Frauen bei der Jury ganz gut ab, lagen da sogar in den Top Ten, doch das Publikum war vom Song der beiden wohl nicht so begeistert und Österreich rutschte auf den 15. Platz zurück.

Bei dem Auftritt selbst wurde auch die Zahl "0.003" auf dem Bildschirm eingeblendet, und jetzt wissen die Eurovisionsfans, warum. Einem Tweet zufolge geht es bei den Österreicherinnen auch um die fehlenden Tantiemen, die Musiker erhalten.

Der Fernseh- und Filmkritiker Scott Bryan schrieb auf Twitter: "Österreichs Song handelt von den fehlenden Tantiemen, die Musiker von Spotify erhalten. 0,003 bezieht sich darauf, wie viel manche Künstler pro Stream bekommen.

Einer schrieb: "Der österreichische Beitrag ist auch ein Seitenhieb auf die Musikindustrie und insbesondere auf die Streaming-Dienste, die die Arbeit der Künstler abwerten." Ein Musiker äußerte sich ebenfalls zu den 0,003 und schrieb: "Ich wäre begeistert, wenn ich 0,0003 £ pro Stream bekäme. Ich habe kürzlich £1339 für 724K Streams auf Spotify erhalten. Das sind etwa 0,0018 Pfund pro Stream.