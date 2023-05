Song Contest: Teya & Salena, lasst uns heute jubeln

Austria: 12 Points! Coole ESC-Ladys nehmen Kurs auf das Finale. Laut Wetten klappt es endlich wieder!

Liverpool. Heute um 22 Uhr hält ganz Österreich die Daumen! Mit Startnummer 13 kämpfen Teya & Salena beim Song Contest in Liverpool mit der Dancefloor-Hymne Who The Hell Is Edgar? um den Final-Einzug.

Nach fünf Jahren der Schande sollte es endlich wieder klappen: Bei den Wetten liegen wir im zweiten Semifinale sogar auf Platz 1. Mit 38%iger Sieg-Chance und 92 % Augstiegs-Chance. Ein größerer Hype als einst bei Conchita. Wohl auch im ORF: Nach den bescheidenen Quoten von nur 331.000 Sehern im ersten Semifinale sollten heute wohl um die 700.000 im TV mitfiebern.

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Andi Knoll moderiert ab 21 Uhr die große ORF-Show



Lange Nacht: Erst um 23 Uhr gibt’s Ergebnis

Zittern. Für Teodora Spiric und Selina-Maria Edbauer ist heute langes Zittern angesagt. Die 10 Finalisten werden nämlich erst ab 23 Uhr verkündet. Ohne die berühmte „12 Points“-Ansage und nur mit den Stimmen des TV-Publikums. Nach Ungereimtheiten beim letzten ESC darf die Jury jetzt erst im Finale ran. Dort liegen wir bei den Wetten aktuell auf Platz 10.

Fahrplan. Um 14.30 Uhr steht in der M&S Bank Arena die Generalprobe am Plan. Um 21 Uhr startet das 2. Semifinale (ORF 1 überträgt live). Um 22 Uhr läutet unsere EC-Postkarte auch mit Bildern vom Eislaufen am Rathausplatz den Countdown für die Mega-Show ein. Teya & Salena tanzen im Rot, Weiß und Schwarz gehaltenen Streetwear-Style vom „Haderlump Atelier Berlin“ auch vor einer riesigen Schreibmaschine und dem Konterfei von Edgar Allan Poe ab.

Conchita wünscht sich Sieg. Danach geht’s in den Green Room. Vor Ort drückt übrigens auch Conchita, die ja 2014 den „Schas“ (© Andi Knoll) gewann, die Daumen. „Ich wünsche mir den Sieg! Es darf ruhig auch noch andere lebende heimische ESC-Gewinner neben mir geben und Wien hätte wieder eine geile Party verdient!“