Sie sind definitiv die schrägsten Vögel des diesjährigen Song Contests!

Das erste Halbfinale ist vorbei! Die ersten Finalisten neben den sechs Fixstartern beim 67. Eurovision Song Contest stehen fest: Am Abend des 9.5. ist das 1. Halbfinale des musikalischen Megabewerbs in Liverpool über die Bühne gegangen - und endete weitgehend mit Finaltickets für die im Vorfeld auserkorenen Favoriten. So ist Schwedens hochgehandelte ESC-Rückkehrerin Loreen ebenso am Samstag wieder zu hören wie ihr finnischer Rivale Käärijä.

Überraschend weiter

Als große Überraschung gilt der Einzug ins Finale von Kroatien: Weniger auf Stimme, dafür verklausuliert ebenfalls auf Antikriegs- respektive Antirusslandmetaphern setzend, waren auch die kroatischen "Drahdiwaberln" der Trashdragformation Let 3 mit "Mama ŠČ" erfolgreich.

Let 3 setzten in ihrer Performance auf schrille Kostüme, die sie zum Ende hin ablegen - um dann in etwas altbackenen Unterhosen dazustehen.

Die Finalisten der 1. Quali-Runde vom ESC 2023:

Kroatien

Moldau

Schweiz

Finnland

Tschechien

Israel

Portugal

Schweden

Serbien

Norwegen

