Thriller, Krimi & Roman: Last-Minute-Buch-Geschenke

Last-Minute-Buch-Geschenke, mit denen Sie genau richtig liegen

Noch auf der Suche nach dem richtigen Geschenk? Wir finden: Auch zu Weihnachten bietet es sich an, ein, zwei oder viele Bücher zu verschenken. Die inneren Werte sind top und Format wie Optik werten leere Regale enorm auf.

Wir haben hier noch ein paar Last-Minute-Tipps, die sich aus beliebten Büchern des Jahres speisen. Und wenn Sie schon in der Buchhandlung sind, warum nicht gleich weiterstöbern...

CAROLINE PETERS: "Ein anderes Leben"

Familienroman für die (Schwieger-)eltern: Schauspielerin Caroline Peters hat mit ihrem autofiktionalen Roman Ein anderes Leben dieses Jahr ein erstaunliches Debüt gegeben. Die Geschichte dreht sich um ihre exzentrische Mutter Hanna. Bunt, berührend, stark!

SEBASTIAN FITZEK: "Das Kalendermädchen"

Geschwister mit Spannung überraschen: Die Thriller von Sebastian Fitzek gehören - wie an den Charts ersichtlich - zu den Beliebtesten des Genres. Das Kalendermädchen ist Fitzeks neuster Wurf und ein Volltreffer, um Geschwister mit gänsehautig-guter Lektüre zu versorgen.







PATRICK BUDGEN: "Die Teigtascherl-Intrige"

Ehepartner mit Wien-Cosy Crime beschenken: Wer es gerne ein bisschen lockerer, lustiger hat und trotzdem nicht auf Spannung verzichten will, ist gut aufgehoben bei der Lektüre von Die Teigtascherl-Intrige. Der bereits zweite Wurf der Reihe, geschrieben von ORF-Moderator Patrick Budgen, führt wieder auf den Zentralfriedhof. Von dort aus muss sich Ex-Journalist Alexander Toth in der ganzen Stadt auf die Suche nach den Verbrechern machen. Lässiger Krimi mit Wiener Schmäh!

BEATE MALY: "Mord im Stadtpalais"

Verwandtschaft bekommt historische Krimis: Wir bleiben in Wien, allerdings spielt Mord im Stadtpalais von Beate Maly kurz nach der Jahrhundertwende. Ein Industrieller ist unter mysteriösen Umständen verblichen. Die historischen Romane der Autorin sind so beliebt, dass sie zeitweise mit zwei Werken in den Charts zu finden ist.