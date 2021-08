Kurz: Wieder Gerüchte um Hochzeit

Wieder neue Gerüchte über eine mögliche Hochzeit. Kanzleramt dementiert.

Versteckspiel. Traut er sich, oder traut er sich nicht? Die Gerüchte über die Hochzeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz und seiner schwangeren Freundin Susanne Thier verdichten sich einmal mehr. Aus Politikerkreisen ist ­sogar zu hören, dass es für das First Couple bereits dieses Wochenende so weit sein soll. Die Hochzeit soll demnach am 21. oder 22. August stattfinden, wird am Wiener Polit-Parkett gemunktelt. Wo die Trauung stattfinden könnte, ist nicht bekannt. Spekuliert wird, dass es entweder in der Südsteiermark oder im Waldviertel passieren soll. Zu Letzterem hat Kurz durch seine Oma einen besonderen Bezug.

Dementi. Ganz andere Töne kommen aus dem Kanzleramt. Dort will man von einer Hochzeit nichts wissen. „Diese Gerüchte entbehren jeglicher Grundlage. Weder hat die Hochzeit vergangene Woche stattgefunden, noch wird sie es dieses Wochen­ende“, so das Statement.