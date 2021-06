Gerüchte um eine mögliche Hochzeit von Kanzler Kurz halten sich hartnäckig.

Wird er, oder wird er nicht bald heiraten? Die Rede ist von Bundeskanzler Sebastian Kurz .

Kurz-Hochzeit: Das soll die angebliche Hochzeitslocation sein

Nachdem er sich gleich zwei Mal kurz hintereinander mit seiner Dauerfreundin Susanne Thier gezeigt hat (einmal in Grafenegg, dann in Schönbrunn) werden wieder Gerüchte laut, wonach bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Kurz hat zwar in der Vergangenheit seinen Wunsch nach einer ehelichen Verbindung Kindern durchaus erwähnt, doch dazu keinen konkreten zeitlichen Plan verlautbart. Unterdessen soll es - den Gerüchten zufolge - aber schon eine Location für die Feierlichkeiten geben.

Top-Locations

Auf einem Schloss soll die Zeremonie stattfinden und für Gäste das Luxus-Hotel Loisium in Ehrenhausen gebucht sein. Dort findet sich neben einer Spezialisierung für Weinliebhaber auch ein großer Wellnessbereich zur Entspannung. Alles freilich vorerst Gerüchte: Noch dementiert der Kanzler die Ehepläne.