Lassie-Star Jon Provost leidet an einer Hundehaar-Allergie

Jon Provost wurde als Timmy Martin in der TV-Serie ''Lassie'' weltbekannt.

Seit mehreren Generationen begeistern Lassie-Filme Kinder und Familien: Vor fast 85 Jahren gab es mit "Lassie Come Home" die erste Geschichte über die Langhaarcollie-Hündin, die schnell weltweit bekannt wurde. 1943 kam der erste "Lassie"-Film auf die Leinwand und von 1954 bis 1973 gab es eine TV-Serie dazu. Und die "schlaueste Hündin der Welt" ist zurück, denn derzeit läuft mit "Lassie ein neues Abenteuer" ein neuer Film über die Collie-Hündin in den Kinos.

"Er war mein bester Freund"

Einer, der mit einer echten Lassie groß wurde, ist Jon Provost. Er spielte von 1957 bis 1964 in 248 Folgen den kleinen Timmy Martin in der TV-Serie "Lassie" und wurde mit seiner Rolle weltberühmt. "Ich hätte Lassie damals am liebsten mit nach Hause genommen. Er war mein bester Freund. Aber zur zweiten Staffel haben sie mir einen eigenen Collie geschenkt", sagt Provost im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Der war übrigens nie in der Serie zu sehen – diesen Job übernahmen gleich drei Rüden, was damals ein großes Geheimnis war, wie Jon Provost erzählt. Der Grund war das schönere Fell der männlichen Tiere.

Jon Provost, der als Timmy Martin in der TV-Serie ''Lassie'' weltbekannt wurde, ist heute 73 Jahre alt und zweifacher Familienvater.

Provosts Lieblingsrüde war Budd, verrät er im Gespräch mit der deutschen Zeitung. "Er war ein wunderbarer Hund. So lieb und toll im Umgang mit Kindern, gar nicht abgehoben wie so viele andere Hollywoodstars, mit denen ich gearbeitet habe."

Jon Provost leidet an einer Hundehaar-Allergie

Auch heute hat der 73-jährige Provost noch einen Hund – nur keinen Collie mehr, denn der Schauspieler entwickelte in seinem Leben eine Tierhaarallergie. Inzwischen kann er sich nur noch mit Hunden mit Kurzhaarfell umgeben. Provost unterstützt eine Organisation, die alten Hunden ein schönes Leben bietet. "Hunde sind die besten Wegbegleiter im Leben. Das habe ich von Lassie als kleiner Junge gelernt."