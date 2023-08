Nächster Wirbel um Influencerin Lil Tay: Sie ist gar nicht 14!

Social-Media-Star Lil Tay soll nicht nur ihren eigenen Tod inszeniert haben, sondern auch beim Alter gelogen haben.

Tay Tian, bekannt unter ihrem Künstlernamen Lil Tay, lügt sich durchs Leben: Die Kinderrapperin soll nicht nur ihren eigenen Tod vorgetäuscht haben, sondern auch beim Alter gelogen haben. Den ersten Schwindel soll es gleich zu Karrierestart gegeben haben, wie "Bild" berichtet. Denn: Tay Tian wurde 2007 als Kind der ehemaligen Immobilienmaklerin Angela Tian und dem Anwalt Christopher Hope in Vancouver (Kanada) geboren und wuchs in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) auf. 2018 behauptete der Kinderstar neun Jahre alt zu sein, machte sich also jünger! Lil Tay sagt inzwischen, sie sei 14 – ist aber in Wahrheit schon 16.

Eigenen Tod inszeniert?

Vor wenigen Tagen sorgte die plötzliche Todesnachricht der Influencerin, die vor fünf Jahren als junge Sängerin für Furore gesorgt hatte, für Schock – 24 Stunden später gab es Entwarnung. Sie ließ mitteilen, dass sie und ihr für tot erklärten Halbbruder leben und ihnen nichts zugestoßen sei. "Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind", hieß es. Die Todesmeldung sei auf ein gehacktes Instagram-Konto zurückzuführen gewesen. Ihr Ex-Manager Harry Tsang behauptet nun, dass Tay ihren "Tod" inszeniert hätte, um wieder in die Öffentlichkeit zu gelangen.

Kann es jetzt sogar eine Anklage geben?

Inzwischen wird diskutiert, ob es für die Influencerin juristische Konsequenzen geben könnte. Könnte sie angeklagt werden? In der "Bild"-Zeitung meldet sich dazu der New Yorker Anwalt Eddie Hayes (75) zu Wort und hält das für eher unwahrscheinlich. "Man müsste beweisen können, dass jemand durch die Todesnachricht zu Schaden gekommen ist – das ist eher schwierig", so der Staranwalt zu "Bild".