Masken-Rocker von Slipknot hat Corona

Slipknot -Sänger Corey Taylor wurde positiv auf Covid-19 getestet. Trotz vollständiger Impfung.

Er trug Masken lange bevor es wegen Covid unumgänglich wurde – jetzt ist Slipknot-Sänger Corey Taylor (47) selbst an Corona erkrankt. „Ich wünschte ich hätte bessere News: Ich bin heute aufgewacht und testete positiv. Ich bin sehr sehr krank,“ ließ er seinen Fans in einer emotionellen Videobotschaft, in der er sich wirklich nicht sonderlich gut anhört, wissen.

Doch da er vollständig geimpft sei, mache er sich keine Sorgen, dass er sich einen schweren Verlauf stellen muss. Er will die Krankheit nun auskurieren, um niemanden anzustecken. Die Auftritte im Rahmen der „Astronomicon“ Convention am Wochenende in Michigan, USA musste er absagen. Das Österreich-Konzert von Slipknot am 27. Juli 2022 in Graz soll aber wie geplant über die Bühne gehen.