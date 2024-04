× »Mission Possible«: Tom Cruise rettet Paparazzi

Keine "Mission Impossible" für Tom Cruise. Bei der Party zum 50er Victoria Beckham half er einem Paparazzi aus.

In seinen Kultfilmen "Mission Impossible" muss Tom Cruise die Welt retten. Bei der feucht-fröhlichen Party zum 50. Geburtstag von Victoria Beckham in London kam er immerhin einem Paparazzi zur Hilfe.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Turbulenter Szenen vor dem feudalen Prviat-Club In-Club "Oswald‘s" in London, wo Victoria Beckham am Wochenende ihren 50. Geburtstag auch mit einer sensationellen Spice-Girls-Reunion feiere. Dutzende Paparazzi kämpften um die besten Bilder von so illustren Gästen wie Salma Hayek, Eva Longoria, Marc Anthony, Rosie Huntington-Whiteley oder Jason Statham. Im Tumult kam es zu einem kleiner Unfall. Einer der Fotografen wurde von einem Kollegen umgerammt.

© Getty Images ×

Tom Cruise, der gerade aus seiner Limousine ausstieg, sprang helfend ein: Fürsorglich half er dem Paparazzi wieder auf die Beine. Doch nicht nur für den Fotografen, der mit Schock davon kam, auch für die Fans nahm sich Cruise viel Zeit. Geduldig erfüllte er jeden Autogramm-Wunsch!