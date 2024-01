× 10.000 Gitarristen wollen zu den Smashing Pumpkins

Das "Rockstar" Casting der Smashing Pumpkins übertrifft alle Erwartungen: 10.000 Gitarristen wollen mit der Kultband auf Tour gehen und am 24. Juni auch beim großen ÖSTERREICH-Konzert in der Wiener Stadthalle mitrocken.

Am 24. Juni holt ÖSTERREICH die Indie-Rock-Ikonen von The Smashing Pumpkins („Mellon Collie and the Infinite Sadness“) in die Wiener Stadthalle. (Restkarten auf ticket24.at) Und das mit einem brandneuen Gitarristen! Nach dem Ausstieg von Jeff Schroeder im Oktober startete die Kultband ja jüngst via X, vormals Twitter, ein Casting: „Die Smashing Pumkins suchen einen zusätzlichen Gitarristen. Der Bewerbungsprozess steht allen Interessierten offen."



Jetzt gibt Band-Mastermind Billy Corgan dazu ein erstes Update: „Es haben sich über 10.000 Gitarristen für die vakante Position beworben! Derzeit arbeiten 8 Personen Vollzeit, um jeden einzelnen Bewerber zu überprüfen.“

Viel Zeit bleiben den „Pumpkins“ dafür freilich nicht: Der Auftakt der „The World Is A Vampire Tour“ ist bereits für den 7. Juni in Birmingham angesetzt. Nur 17 Tage später hat man dann das große ÖSTERREICH-Konzert in Wien im Visier. Davor steht für den Neuzugang noch jede Menge Proben an. Bei der letzten Tour haben die Smashing Pumpkins ja gleich 42 verschiedene Songs gespielt. Auch von AC/DC („Thunderstruck“) oder Pink Floyd („Wish You Were Here“)