× ABBA: Agnetha startet Solo-Comeback

Mit ABBA schrieb sie Musikgeschichte. Jetzt startet Agnetha Fältskog (73) wieder solo los. Mit dem neuem Hit ''Where Do We Go From Here?''. Hier gibt's die Hörprobe.

2021 überraschten ABBA mit der Comeback-CD „Voyage“, die man seit Mai 2022 auch als Avatar-Konzert-Show in London zeigt. Jetzt legt auch Agnetha Fältskog (73) wieder solo los. In der britischen „The Zoe Ball Breakfast Show“ präsentierte sie nach 10-jähriger Solo-Pause heute den neuen Hit “Where Do We Go From Here?”. Eine trendige Pop-Ballade mit Sprechgesang-Passagen und eindringlichem Refrain.

Am 13. Oktober folgt das Album „A+“, eine völlig neu gestaltete Version ihrer letzten, 2013 veröffentlichten CD „A“ mit 11 überarbeiteten Songs und dem Gary-Barlow-Duett ‘I Should've Followed You Home’. Dafür hat Agnetha mit dem Grammy-nominierten Songwriter und Produzent Jörgen Elofsson, der schon Hits für Britney Spears oder Kelly Clarkson und die FIFA-Hymne "The Time of Our Lives" komponierte, zusammengearbeitet. „Vor ein paar Jahren hörte ich einen der Songs meines letzten Albums ‚A‘ im Radio. Und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Plötzlich kam mir die Idee: Wie würde das Album klingen, wenn wir es heute gemacht hätten? Also hab ich mich an die Jungs gewandt, die es damals produziert haben“, erklärt Agnetha auf Instagram die Neuaufnahmen.

So klingt der neue Hit von Agnetha: