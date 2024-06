× AC/DC starten die Rekord-Saison im Happel-Stadion

Heute sind wir AC/DC. Die Hardrock-Giganten zünden ab 20.30 Uhr das erste von gleich zwei Wien-Konzerten und eröffnen damit lautstark die stärkste Konzert-Saison im Happel Stadion.

Gleich neun Konzerte, also so viele noch wie, werden heuer im Happel Stadion gezündet. Als Auftakt und Warm-Up für Taylor Swift (3 Konzerte) und Coldplay (4 Konzerte) - geht es bereits am Sonntag - und dann auch noch am Mittwoch - heiß her: AC/DC zünden das Rock-, Pyro- und Kanonen-Feuerwerk "Power Up". Rund 115.000 Fans, also so viele wie beim Rekord-Konzert 2015 in Spielberg, sind beim Höllen-Doppelpack dabei.

Das sind die Konzert-Hits im Happel Stadion:

23. Juni AC/DC

26. Juni AC/DC

8. August Taylor Swift

9. August Taylor Swift

10. August Taylor Swift

21. August Coldplay

22. August Coldplay

24. August Coldplay

25. August Coldplay

Um 20.30 Uhr startet das Intro: in einem Trickfilm macht sich ein Auto in teuflischer Geschwindigkeit auf dem Weg nach Wien. Ebenso flott legen AC/DC los: Angus Young tobt schon zum Opener "If you Want Blood" wie ein Derwisch in seiner berühmten Schuluniform über die von zwei riesigen Videoscreens und je 30 Boxentürmen flankierte Monsterbühne. Die nächsten 140 Minuten lang, wo man mit 21 Krachern wie "Back in Black", "Riff Raff" oder "Highway To Hell" keine Fan-Wünsche offen lässt, wird er nicht stoppen. Der legendäre Duckwalk und ausuferndes Solo auf einer Hydraulik-Bühne ("Let There Be Rock") inklusive.

Deutlich gemäßigter geht es Brian Johnson, der 2016 ja nach Hörsturz durch Axl Rose ersetzt werden musste, an. Er ist zwar tourfit, muss sich aber schonen. Deshalb gibt’s auch die lange Pause zwischen den beiden beiden Wien-Konzerten und eine um 3 Songs gekürzte Setlist.

Das ist die geplante Setlist von AC/DC in Wien:

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock 'n' Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugaben:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Die Show, bei der man mit "Demon Fire" und "Shot in the Dark" immerhin zwei Österreich-Premieren liefert, setzt natürlich wieder auf die altbewährten und beliebten Gimmicks: Riesen-Glocke zu "Hells Bells", eine heiße Neon-Braut bei "Whole Lotta Rosie" und ohrenbetäubende Kanon-Salven zum Finale "For Those About to Rock". Am Mittwoch dann wieder. Beim wohl letzten Österreich-Konzert von AC/DC.