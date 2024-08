× Adele zündet jetzt ihr Rekord-Comeback - mit Bombast-Show

Jetzt geht's los! Nach 8 Jahren Europa-Pause liefert Adele heute in München das erste von 10 Mega-Konzerten.

Am 15. Juni 2016 gab sie im Sportpalais von Antwerpen Ihr bislang letztes Konzert auf Kontinentaleuropäischen Boden - jetzt legt die 16-fach Grammy-dotierte Pop-Göttin Adele endlich wieder los. Heute Freitag steigt in München das erste von gleich 10 Konzerten in einem eigenes für sie errichteten 40.000 Quadratmeter großem „Pop Up Stadion“. 740.000 Tickets wurden für den vom Grazer Konzert-Zampano Klaus Leutgeb in Kooperation mit Live Nation initiierten Rekord-Run aufgelegt. Mehr als 700.000 sind längst verkauft. Damit übertrifft Adele in Deutschland sogar Taylor Swift, die bei 7 Konzerten „nur“ 425.000 Fans begeisterte.

© Getty Images ×

Adele singt in einem gigantischen "Pop-Up-Stadion"

© Live Nation ×

Das war die Setlist von Adele in Las Vegas:

Hello

Easy on Me

Turning Tables

Take It All

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Send My Love (to Your New Lover)

Oh My God

One and Only

Don't You Remember

Rumour Has It

Skyfall

Hometown Glory

Love in the Dark

Set Fire to the Rain

When We Were Young

Hold On

Someone Like You

Rolling in the Deep

Love Is a Game

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Nach ihren eher intim gehaltenen „Weekends With Adele Konzerten“ in Las Vegas liefert die für 160 Millionen verkaufte CDs verantwortliche Stimmgigantin jetzt das größte Spektakel des Pop. Vor einem weltrekordverdächtigen, 40-Millionen-Euro teuren Video-Screen von 220 Meter Breite und 30 Meter Höhe stehen 20 Welthits wie „Hello“, der Oscar-dotiertend „James-Bond“-Hymne „Skyfall“ oder "Rumour Has It" als flotte Pop-Revue am Programm.

© Instagram ×

Adele vor ihrem Merchandising Bus (o.) und mit ihren Haribos (u.)



.

© Instagram ×

Adele besicht ihr Pop-Up-Stadion.

© Instagram ×

Vier Mal hat Adele das extra für sie erschaffene Gelände bereits besucht. "Das ist verdammt aufregend!" Am Mittwoch und Donnerstag auch für Generalproben. Der 1. Durchlauf musste jedoch wegen der Witterung abgebrochen worden, teilten die Konzertveranstalter mit. "Aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen" habe die Probe auch später am Abend nicht weitergehen können. Dazu fährt sie in München auch gleich mit ihrer „Adele World“, einem Erlebnisgastronomie-Bereich für 13.000 Besucher, süßen Adele-Haribos und einem Doppeldecker-Merchandising Bus auf. Alleine die Stadt München rechnet mit Einnahmen von 560 Millionen.

© Leutgeb Entertainment ×

Klaus Leutgeb und Marek Lieberberg (o.) holen Adele nach München.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Das sind die Konzert-Termine von Adele:

Fr. 02.08.2024 München Messe

Sa. 03.08.2024 München Messe

Fr. 09.08.2024 München Messe

Sa. 10.08.2024 München Messe

Mi. 14.08.2024 München Messe

Fr. 16.08.2024 München Messe

Fr. 23.08.2024 München Messe

Sa. 24.08.2024 München Messe

Fr. 30.08.2024 München Messe

Sa. 31.08.2024 München Messe

Bis 31. August stehen nun in München noch 9 weitere Konzerte am Plan. Cool: Jeden Montag gehen für das jeweils darauffolgende Wochenende spezielle „Lucky Dip Tickets“ für nur 35 Euro in den Verkauf. Eine von den Rolling Stones inspirierte Konzert-Wundertüte, bei denen die begehrten Tickets wie bei einer Lotterie auf gut Glück zugeteilt werden. Vom Stehplatz ganz vorne bei der Bühne bis zum Sitzplatz am Stadion-Juchee.