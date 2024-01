× Air und Paul Kalbrenner als neue Hits in der Metastadt

Heißer Konzert-Sommer in der MetaStadt: nach Queens Of The Stone Age und Patti Smith spielen jetzt auf AIR und Paul Kalkbrenner auf.

Nach der Konzertflaute von 2023, wo nur das "Not Afraid Festival" in der Metastadt gezündet wurde, gibt‘s heuer so viele Konzerte wie nie am ehemaligen Fabriksareal in der Donaustadt.

© Getty Images ×

Zu dem bereits fixierten Hits von u.a. Queens Of The Stone Age !8. Juli), Patti Smith (25. Juli) oder Korn (29. Juli) gibt‘s nun zwei weitere Konzert-Leckerbissen :am 23. Juli bringen die französischen Soundtüftler von Air ihre legendäres Album "Moon Safari" live in die Metastadt. Am 24. Juli sorgt DJ-Legende Paul Kalkbrenner mit Hits wie "Sky and Sand" oder " Cloud Rider " für Stimmung.

Das sind die Konzert-Hits in der MetaStadt:

KHRUANGBIN | 17. Juli 2024

QUEENS OF THE STONE AGE | 18. Juli 2024

NOT AFRAID Festival 2024 | 19. Juli 2024

AIR play "Moon Safari" | 23. Juli 2024

PAUL KALKBRENNER | 24. Juli 2024

PATTI SMITH QUARTET | 25. Juli 2024

KORN & Special Guest: SPIRITBOX | 29. Juli 2024