× Alligatoah startet heute die Stadthallen-Saison

2023 kündigte Alligatoah sein Karriereende an. Jetzt rappt er wieder los. In der Stadthalle steigt die Premiere der neuen Show »Out Of Office«

Alligatoah war ein deutschsprachiger Musiker (1989 -2023)" Nach über 3,1 Millionen verkauften CDs, Hits wie Willst Du und Auftritten bei Top-Festivals wie Nova Rock oder Rock im Park kündigte der deutsche Battle-Rapper vor knapp 14 Monaten sein Karriereende an. Löschte dazu auch gleich alle Social-Media-Kanäle und die Website. Jetzt startet er wieder live durch. Mit der Hit-CD Off, die ihm im Vorjahr seinen ersten Nummer-eins-Hit in Österreich bescherte, eröffnet Alligatoah am Freitag (10. Jänner) die Konzertsaison in der Stadthalle. Über 10.000 Tickets sind bereits weg. Die begehrten Stehplätze ohnedies schon seit Monaten restlos ausverkauft.

© zeidler ×

Alligatoah liefert in Wien das erste große Konzerthighlight des noch jungen Jahres 2025. Und die Premiere seiner ganz neuen Show. Unter dem Motto "Out Of Office" verspricht der selbsterklärte "Schauspielrapper" dafür eine einzigartige Mischung aus Battle-Rap-Arena, Zirkus und Theater des Surrealen.

Cool: Neben Mitsing-Hymnen wie "Ein Problem mit Alkohol", "Scheissdreck" oder "Monet" steht dabei mit "Daylight in Your Eyes" auch ein Cover der No Angels am Programm.