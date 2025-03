Als Straßenmusiker: Kelly Family hortete Millionen Münzen in Hausboot

Joey Kelly gab erstmals Einblicke in die unglaublichen Einnahmen der Folk-Band "Kelly Family".

In den 70er, 80er und frühen 90er Jahren bestritt die Folk-Band "Kelly Family" ihren Lebensunterhalt mit täglichen Straßenauftritten, ehe sie mit "Over the Hump" (1994) ihren kommerziellen Durchbruch feierte. Im Podcast "Kurt Krömer – Feelings" gewährte Joey Kelly (52) nun erstmals Einblicke in den finanziellen Erfolg der Gruppe und sorgt damit für großes Staunen.

An "schlechten Tagen" verdiente die Familie umgerechnet zwischen 1.500 und 2.500 Euro pro Tag, an "guten Tagen" sogar bis zu 15.000 Euro! Mit dem Erfolg kamen allerdings auch logistische "Probleme", da man nicht wusste, wie man mit dem vielen Kleingeld umgehen sollte - so habe man eine Million Münzen in den gelben Kisten von der Post kurzerhand im Hausboot gehortet. Um dem Chaos Herr zu werden, wurde unter anderem eine professionelle Geldzählmaschine für 7.000 Euro angeschafft.

Trotz der beeindruckenden Einnahmen betonte Joey Kelly, dass der Erfolg nicht über Nacht gekommen sei. In den ersten zehn Jahren hätte die Familie gerade genug verdient, um über die Runden zu kommen. Erst mit der Zeit hätte man gelernt, welche Orte sich am besten für Straßenmusik eigneten und wie sie mehr Erfolg einfahren konnten.