Beyoncé gewinnt ersten Emmy – und das noch vor der großen Show!

Beyoncé gewinnt ihren ersten Emmy - aber nicht für ihre Musik, sondern für ihre Kostüme.

Beyoncé Knowles-Carter hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Die Sängerin und Performerin wurde für ihr Netflix-Special Beyoncé Bowl mit ihrem ersten Emmy Award ausgezeichnet – noch vor der offiziellen Preisverleihung. Gewürdigt wurde sie in der Kategorie „Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming“, für ihre Arbeit nicht nur als Star, sondern auch als Kostümdesignerin des Specials.

Nominierungen in gleich mehreren Kategorien

Doch damit ist Beyoncés Erfolg noch nicht vorbei: Sie ist zusätzlich für die Emmy-Kategorien „Outstanding Variety Special (Live)“, „Outstanding Directing for a Variety Special“ sowie als Executive-Produzentin und Hauptact nominiert. Auch für Choreografie und Produktionsdesign könnte die Musikerin weitere Auszeichnungen erhalten. Das Special basiert auf ihrer NFL-Halbzeitshow am Weihnachtstag des vergangenen Jahres, bei der sie das Spiel der Baltimore Ravens gegen die Houston Texans mit ihrer Performance rockte – inklusive der ersten Live-Darbietung ihres Country-Albums Cowboy Carter.

Von „Lemonade“ bis „Cowboy Carter“

Beyoncé war zuvor bereits mehrfach für einen Emmy nominiert: 2016 für das visuelle Album Lemonade, 2019 für die Netflix-Doku Homecoming, sowie für ihre Super-Bowl-Show 2013 und das „On The Run“-Tour-Special mit Jay-Z. Der aktuelle Emmy ist jedoch ihr erster tatsächlicher Gewinn. Erst kürzlich beendete sie ihre Cowboy Carter-Tour, die mit 32 Terminen in den USA und Europa zur erfolgreichsten Countrymusik-Tour aller Zeiten avancierte.

Der Preis wurde im Rahmen der vorab vergebenen Jurypreise der 77. Emmy Awards überreicht. Weitere Auszeichnungen werden am 6. und 7. September bei den Creative Arts Emmys und am 14. September bei der großen Primetime-Show im Peacock Theater in Los Angeles vergeben.