"Blinding Lights": The Weeknd knackt Spotify Rekord

Neuer Rekord für The Weeknd. Als erster Song überhaupt hat jetzt "Blinding Lights " die vier Milliarden Marke bei Spotify überboten.

2020 holte The Weeknd mit der Dancefloor-Kracher „Blinding Lights“ Platz 1 der Austria-Top-40 Jahrescharts. Jetzt hat der Kanadische R&B-Star damit einen neuen Fabel-Rekord gebrochen. Als erster Song der Musikgeschichte schafft „Blinding Lights“ mehr als 4 Milliarden Streams auf Spotify. Damit überholt The Weeknd the bisherigen Spitzenreiter Ed Sheeran, der es mit „Shape of You“ "nur" auf 3,8 Milliarden Streams bringt.

„Ich werde nie aufhören darüber demütig zu sein, dass etwas, das ich erschaffe, seinen Weg zu Millionen von Menschen findet, geschweige denn zu Milliarden!“ jubelt Abel Tesfaye, so The Weeknd bürgerlich, über den Rekord. „Ich bin so dankbar, dass dieses Lied den Leuten das Gefühl gibt, immer wieder zuzuhören.“

Die Spotify-Rekord der sich auch in über 110 Millionen Hörern, das sind um 10 Millionen mehr als Taylor Swift, wiederspiegelt ist eine weitere Höchstmarke für "Blinding Lights", nach den Billboard-Rekorden für die meisten Wochen in den Top 5 (43 Wochen), Top 10 (57 Wochen) and Top 40 (86 Wochen.) In Österreich hält The Weeknd damit mit 5972 Punkten Platz 3 der ewigen Charts-Bestenliste: Hinter "Another Love" von Tom Odell (7166 Punkte) und Last Christmas (6194).