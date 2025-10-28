Bombenalarm! Schlagerstar legt ganzen Flughafen lahm

Schlagersängerin Sonia Liebing (36) hat am Flughafen unfreiwillig für einen kurzen Ausnahmezustand gesorgt.

Die Kölner Musikerin wollte mit ihrer Familie in den Urlaub fliegen, als beim Check-in plötzlich Sicherheitsalarm ausgelöst wurde – wegen ihres Gepäcks.

Auf Instagram schilderte die Sängerin die skurrile Szene: „Ich hab’s geschafft, den Flughafen lahmzulegen.“ Der Grund: In ihrem Koffer befanden sich mehrere technische Geräte, die auf dem Röntgenbild verdächtig wirkten.

Mikrophon als Sprengsatz erkannt

„Wer kann auch ahnen, dass eine Mikrofonkapsel und In-Ears auf dem Röntgenbild aussehen wie ein Sprengsatz!? Und dann noch mein Schminkkoffer mit beleuchtetem Spiegel, mit all den feinen Kabeln“, erklärte Liebing ihren Followern.

Nach einer kurzen Kontrolle durch die Polizei gab es Entwarnung – kein Sprengstoff, nur das Equipment einer Schlagersängerin.

"Fragwürdiges" Equipment

Während die Beamten prüften, was hinter dem vermeintlichen „Sprengkoffer“ steckte, mussten Liebings Töchter am Gate Geduld beweisen. „Sie hatten fast die Nerven verloren“, erzählte die 36-Jährige.

Am Ende konnte die Familie den Flug wie geplant antreten. Sonia Liebing nahm die Aufregung mit Humor: „Das Ende vom Lied: Kein Sprengsatz, nur eine Schlagersängerin mit fragwürdigem Equipment.“