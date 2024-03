Die "Beste Songwriterin der USA" rockt heute ÖSTERREICH-Konzert

ÖSTERREICH präsentiert heute das erste Konzert-Highlight des Jahres. US-Legende Lucinda Willams rockt mit der "Storyteller"-Show "Don't Tell Anybody the Secrets" im Wiener Theater Akzent.

Absoluter Konzert-Leckerbissen in Wien. Heute, Dienstag holt ÖSTERREICH Lucinda Williams ins Theater Akzent. Eine echte Legende: Drei Grammys, gleich zwei Einträge in der Rolling-Stone-Liste der 500 wichtigsten Alben alle Zeiten und die Auszeichnung als „Beste Songwriterin der USA“ vom renommierten Time Magazine.

Und ein großes Comeback: Ende 2020 erlitt Williams einen Schlaganfall. Nur langsam kämpfte sie sich auf die Bühne zurück. Mit der CD Stories "From A Rock N Roll Heart" und der Biografie "Don‘t Tell Anybody the Secrets I Told You". „Das Schreiben an der CD und an dem Buch war meine Reha. Musik hatte für mich schon immer etwas Heilsames.“

Für ihr erstes Wien-Konzert verspricht Lucinda nun eine redselige Melange voll Hymnen und Background-Storys. Vom Opener "Let‘s Get the Band Back Together" bis zum Finale "Joy" stehen dabei 20 Songs und witzige Anekdoten am Programm. Auch über Tom Petty und Bob Dylan. Nur zur Gitarre, jahrelang ihr Trademark, greift sie dabei nicht mehr. „Dafür fühle ich mich zu schach, aber das gleiche ich mit meinen Stimmbändern mehr als aus.“