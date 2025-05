Dua Lipa & Elton John gemeinsam gegen die K.I.

Britische Künstler wollen mehr Schutz vor KI-Missbrauch und wenden sich mit ihrer Forderung direkt an den Premierminister.

Mehr als 400 britische Künstler, darunter Dua Lipa und Sir Elton John, haben Premierminister Sir Keir Starmer gemeinsam einen offenen Brief zukommen lassen. Darin fordern sie eine Aktualisierung der Urheberrechtsgesetze, um ihre Werke vor Missbrauch durch Künstliche Intelligenz (KI) zu schützen. Ohne entsprechende Gesetzesänderungen könnten ihre Arbeiten ohne Zustimmung von Tech-Unternehmen verwendet und weiterverwertet werden, was ihre Einkommensquelle massiv gefährden würde.

Die besorgten Künstler unterstützen einen Änderungsantrag zum "Data (Use and Access) Bill", der KI-Entwickler zur Transparenz verpflichten soll, wie BBC berichtet. Diese sollen offenlegen, welche urheberrechtlich geschützten Werke sie für das Training ihrer Modelle tatsächlich nutzen. Der Antrag, der am Montag im House of Lords debattiert wird, soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten, einen fairen Lizenzmarkt zu schaffen.

Ein Regierungssprecher erklärte indessen, dass man die Anliegen der Kreativbranche ernst nehme und alle Maßnahmen genau geprüft werden, die den Schöpfern als auch der Tech-Industrie zugutekommen sollen. Derartige Änderungen würden jedoch nur erfolgen, wenn sie den Schöpfern wirklich helfen, wie es heißt.